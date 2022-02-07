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ДТЕК з початку року збільшив запаси вугілля на своїх ТЕС майже вдвічі

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 15:45
ДТЕК з початку року збільшив запаси вугілля на своїх ТЕС майже вдвічі Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова з початку 2022 року збільшила запаси вугілля на складах ТЕС на 87% (на 241 тис. тонн) до максимальних з початку опалювального сезону 517 тис. тонн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 31 грудня 2021 року та 7 лютого 2022 року.

За останній тиждень (1-7 лютого) запаси вугілля на ТЕС ДТЕК, за даними Міненерго, збільшилися на 3%, або на 15 тис. тонн.

Загалом завдяки приватній компанії запаси вугілля на всіх ТЕС з початку року зросли на 59% (на 260 тис. тонн).

Станом на 7 лютого на українських ТЕС перебуває 696 тис. тонн вугілля. Їх них на державних ТЕС - 153 тис. тонн.

Раніше з посиланням на прес-службу ДТЕК повідомлялося, що компанія протягом опалювального сезону 2021-2022 року придбала за імпортом рекордні 1,7 млн тонн. Більше половини цього обсягу поставлено морем із США та Колумбії.

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