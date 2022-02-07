ДТЕК з початку року збільшив запаси вугілля на своїх ТЕС майже вдвічі

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова з початку 2022 року збільшила запаси вугілля на складах ТЕС на 87% (на 241 тис. тонн) до максимальних з початку опалювального сезону 517 тис. тонн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 31 грудня 2021 року та 7 лютого 2022 року.

За останній тиждень (1-7 лютого) запаси вугілля на ТЕС ДТЕК, за даними Міненерго, збільшилися на 3%, або на 15 тис. тонн.

Загалом завдяки приватній компанії запаси вугілля на всіх ТЕС з початку року зросли на 59% (на 260 тис. тонн).

Станом на 7 лютого на українських ТЕС перебуває 696 тис. тонн вугілля. Їх них на державних ТЕС - 153 тис. тонн.