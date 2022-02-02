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ДТЕК Ахметова збільшив постачання імпортного вугілля на свої ТЕС на 83%

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Київ, Середа 02 лютого 2022 11:11
ДТЕК Ахметова збільшив постачання імпортного вугілля на свої ТЕС на 83% Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У січні 2022 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова збільшила постачання імпортного вугілля на свої ТЕС на 83% порівняно із груднем 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики про обсяг поставки вугілля на 31 січня 2022 року та 31 грудня 2021 року.

Протягом січня компанія поставила на свої ТЕС 430,4 тис. тонн імпортного вугілля із США, Колумбії, Польщі. У грудні минулого року півставки становили 235,4 тис. тонн.

Загалом у січні ДТЕК збільшив постачання вугілля на свої ТЕС, у тому числі і власного видобутку, на 13% до 1,5 млн. тонн.

Завдяки цьому в цілому по країні постачання вугілля на ТЕС у січні збільшилося на 8% (на 148,2 тис. тонн) порівняно з груднем 2021 року - до 1 млн 990,7 тис. тонн.

Нагадаємо, запаси вугілля на ТЕС компанії ДТЕК у січні збільшилися майже вдвічі за рахунок активного імпорту зі США та Колумбії.

Загалом ДТЕК придбав по імпорту 1,2 млн тонн вугілля для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

На початку опалювального сезону глава ДПЕК Максим Тимченко гарантував, що всі ТЕС компанії будуть повною мірою забезпечені вугіллям.

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