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ДТЕК почав допомагати державним ТЕС вугіллям для проходження зими

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Четвер 15 вересня 2022 14:28
ДТЕК почав допомагати державним ТЕС вугіллям для проходження зими Фото: ДТЕК почав допомагати державним ТЕС вугіллям для проходження зими (facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Компанія ДТЕК підтримала теплоелектростанції державної "Центренерго" додатковими обсягами вугілля для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва у Facebook.

"Найближча зима - виклик для нас усіх… Один з наших вкладів сьогодні - підтримка державної генерації вугіллям власного видобутку. Вона, як і ми усі, сильно постраждала від війни. Тож вугледобувні підприємства ДТЕК Енерго забезпечують паливом не лише власні теплоелектростанції, що є пріоритетом, але знайшли можливість підтримати і надати додаткові обсяги для потреб ТЕС "Центренерго", - повідомив Салєєв.

Перша партія обсягом 50 тисяч тонн вугілля вже відвантажуються для державної генерації.

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ТЕС ДТЕК
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