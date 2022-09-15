ДТЕК почав допомагати державним ТЕС вугіллям для проходження зими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва у Facebook .

"Найближча зима - виклик для нас усіх… Один з наших вкладів сьогодні - підтримка державної генерації вугіллям власного видобутку. Вона, як і ми усі, сильно постраждала від війни. Тож вугледобувні підприємства ДТЕК Енерго забезпечують паливом не лише власні теплоелектростанції, що є пріоритетом, але знайшли можливість підтримати і надати додаткові обсяги для потреб ТЕС "Центренерго", - повідомив Салєєв.

Перша партія обсягом 50 тисяч тонн вугілля вже відвантажуються для державної генерації.