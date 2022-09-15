ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ДТЭК начал помогать государственным ТЭС углем для прохождения зимы

Новина українською →
Четверг 15 сентября 2022 14:28
ДТЭК начал помогать государственным ТЭС углем для прохождения зимы Фото: ДТЭК начал помогать государственным ТЭС углем для прохождения зимы facebook.com)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК поддержала теплоэлектростанции государственной "Центрэнерго" дополнительными объемами угля для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева в Facebook.

"Ближайшая зима - вызов для нас всех... Один из наших вкладов сегодня - поддержка государственной генерации углем собственной добычи. Она, как и мы все, сильно пострадала от войны. Поэтому угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго обеспечивают топливом не только собственные теплоэлектростанции, что является приоритетом, но нашли возможность поддержать и предоставить дополнительные объемы для нужд ТЭС "Центрэнерго", - сообщил Салеев.

Первая партия объемом 50 тысяч тонн угля уже отгружаются для государственной генерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС ДТЭК
NEWS
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
DAILY
Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины