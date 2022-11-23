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ДТЭК готов возобновить работу Трифоновской СЭС в Херсонской области

Фото: ДТЭК готов возобновить работу Трифоновской СЭС в Херсонской области (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компания "ДТЭК ВДЭ" для поддержки энергосистемы готова возобновить работу Трифоновской солнечной станции в Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Мощность Трифоновской СЭС - 10 МВт. Она приостановила работу с начала оккупации Херсонской области.

По предварительным оценкам, российские оккупанты повредили около 10% солнечных панелей.

В настоящее время в компании ждут разрешения военных и правоохранительных органов для возвращения на солнечную электростанцию и окончательную оценку ее состояния и ущерба.

"Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой же возможности начать производить электроэнергию в энергосистему, что важно для Украины в условиях энергетического кризиса и зимы", – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Трифоновская СЭС - первый объект "ДТЭК ВДЭ", над которым компания восстанавливает контроль после временной оккупации территорий Херсонской области Россией.

Напомним, российские войска утром 23 ноября нанесли удары по Херсону, применив кассетные снаряды. В результате обстрела повреждены жилые дома в микрорайоне Жилпоселок.

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ДТЭКХерсонская область