ДТЭК готов возобновить работу Трифоновской СЭС в Херсонской области

Мощность Трифоновской СЭС - 10 МВт. Она приостановила работу с начала оккупации Херсонской области.

По предварительным оценкам, российские оккупанты повредили около 10% солнечных панелей.

В настоящее время в компании ждут разрешения военных и правоохранительных органов для возвращения на солнечную электростанцию и окончательную оценку ее состояния и ущерба.

"Компания планирует оперативно отремонтировать СЭС и при первой же возможности начать производить электроэнергию в энергосистему, что важно для Украины в условиях энергетического кризиса и зимы", – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Трифоновская СЭС - первый объект "ДТЭК ВДЭ", над которым компания восстанавливает контроль после временной оккупации территорий Херсонской области Россией.