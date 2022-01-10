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ДТЕК Ахметова поставив в Україну ще два судна з вугіллям із США

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 14:59
ДТЕК Ахметова поставив в Україну ще два судна з вугіллям із США Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК Енерго Ріната Ахметова прийняла сьоме судно класу Panamax з американським вугіллям 75,5 тис. тонн. Ще одна партія з 82,5 тис. тонн очікується 11 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Енерго.

"ДТЕК Енерго продовжує активно забезпечувати вугіллям енергосистему України. У ці дні зустрічаємо сьомий і восьмий Panamax, які доставляють 158 тис. тонн палива. Також у січні очікуємо прихід дев’ятого судна з імпортним вугіллям. Загалом це 215 тис. тонн для потреб українських ТЕС", - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Всього ДТЕК законтрактував 9 суднових поставок. Це близько 618 тис. тонн вугілля для потреб українських ТЕС. Перше судно, законтрактоване компанією для потреб державних ТЕС "Центренерго", прибуло в Україну 20 листопада. П’ять Panamax, для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, прибули протягом грудня. Ще три суднові поставки приходять у січні.

"Імпортоване компанією вугілля, на додачу до власного видобутку, має допомогти нашим ТЕС, в разі необхідності, нести додаткове навантаження. Це дозволить підтримати українську енергосистему у пікові періоди споживання електрики", - зазначив Салєєв.

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