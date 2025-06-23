ДТЭК Ахметова совместно с Octopus начали новую инициативу: что известно

Компания ДТЭК совместно с британской Octopus Energy Group запустили совместную инициативу. Она заключается в установке крышных солнечных электростанций и систем накопления энергии для украинского бизнеса и учреждений государственного сектора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Она предусматривает привлечение финансирования в размере 100 млн евро для реализации 100 проектов для потребителей по всей Украине.
Солнечные электростанции и системы накопления энергии будут устанавливаться непосредственно на объектах клиентов YASNO.
Системы будут работать под управлением платформы Kraken от Octopus Energy Group, что позволит бизнесам в реальном времени оптимизировать и управлять потреблением электроэнергии, уменьшать нагрузку в часы пиковых потребностей и продавать избыточную электроэнергию в сеть, повышая экономию.
"Объединяя инвестиции, технологии и международную поддержку, мы можем помочь украинскому бизнесу и общинам взять под контроль собственные энергетические потребности и заложить основу для устойчивой энергетической независимости. Спасибо Octopus Energy, правительству Великобритании и британскому народу за неизменную поддержку Украины", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Как отмечается, Украина - и в частности DTEK - продемонстрировали невероятную устойчивость и гибкость несмотря на беспрецедентные разрушения энергетической системы.
"Они быстро восстанавливаются и внедряют децентрализованную умную энергосистему на базе собственных возобновляемых источников. Мы гордимся партнерством, которое поможет Украине вернуться сильнее, чем когда-либо", - добавил Грег Джексон, основатель и CEO Octopus Energy Group.
Ранее компания ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова вошла в "Клуб белого бизнеса" как добросовестный налогоплательщик.
Кроме того, в первом квартале 2025 года компания ДТЭК ВИЭ уплатила 339,5 млн грн налогов. В частности, в местные бюджеты поступило 7,2 млн грн.
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