В ГСЧС прокомментировали ситуацию с "украинским подарком" начальнику полиции Польши
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям выразила сожаление по поводу несчастного случая в Главной комендатуре полиции Польши 14 декабря 2022 года, во время которого в результате взрыва подарка, переданного во время визита в Украину, получил травму главный комендант полиции Ярослав Шимчик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Исключительно из благих намерений и глубокой благодарности Ярославу Шимчику был передан символический подарок, связанный с сопротивлением украинского народа российскому агрессору. Убеждены, никакого умысла нанести вред Главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть", - говорится в сообщении.
В ГСЧС также выразили надежду, что инцидент не окажет негативного влияния на высокий уровень сотрудничества между органами правопорядка Украины и Польши.
"Желаем Главному коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику скорейшего выздоровления. Высоко ценим последовательную поддержку и помощь, которую польская полиция оказывает Украине и гражданам Украины, которые нашли в Польше свое временное убежище от российского агрессора", - добавили в ведомстве.
Напомним, 15 декабря стало известно, что в Польше взорвался подарок для начальника полиции, который ему передал один из руководителей украинских служб. Его госпитализировали.
В результате взрыва гранатомета, подаренного главнокомандующему полиции Польши во время визита в Украину, пострадали 3 человека.
После выписки из больницы глава польской полиции Ярослав Шимчик поделился подробностями взрыва "украинского подарка" в его кабинете.
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