В ГСЧС объяснили, когда запустят систему оповещения и как она будет работать

Ранее тестируемая система оповещения Cell Broadcast заработает с декабря этого года. Она будет информировать об угрозах на местах и срочной эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Романа Примуша во время брифинга.

Информированием населения будут заниматься военно-гражданские администрации, в составе которых будут специалисты этой системы. Также в случае необходимости уведомления будут отправляться централизованно по всей Украине.

Система оповещения будет предупреждать об опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации. Сообщения могут содержать инструкцию с последующими действиями.

По словам Примуша, уведомления получали пользователи телефонов, выпущенных после 2015 года. Таким образом ГСЧС охватила 67% абонентов. Однако сейчас специалисты работают над тем, чтобы уведомления получали телефоны более старых версий.