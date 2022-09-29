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В ГСЧС объяснили, когда запустят систему оповещения и как она будет работать

Новина українською →
Украина, Четверг 29 сентября 2022 18:04
В ГСЧС объяснили, когда запустят систему оповещения и как она будет работать Фото: система оповещений заработает в Украине с 1 декабря (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Ранее тестируемая система оповещения Cell Broadcast заработает с декабря этого года. Она будет информировать об угрозах на местах и срочной эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Романа Примуша во время брифинга.

Информированием населения будут заниматься военно-гражданские администрации, в составе которых будут специалисты этой системы. Также в случае необходимости уведомления будут отправляться централизованно по всей Украине.

Система оповещения будет предупреждать об опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации. Сообщения могут содержать инструкцию с последующими действиями.

По словам Примуша, уведомления получали пользователи телефонов, выпущенных после 2015 года. Таким образом ГСЧС охватила 67% абонентов. Однако сейчас специалисты работают над тем, чтобы уведомления получали телефоны более старых версий.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине с 7 сентября будут тестировать систему оповещения.

Уже 23 сентября ГСЧС сообщила, что завершила тестирование системы уведомлений.

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