В ГСЧС предупредили о работе "черных саперов" в Харьковской области

Об этом заявил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко во время брифинга, пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Из неофициальных источников поступает информация о "черных саперах", что они активизировались на территории Харьковской области. Нам пока неизвестно, кто это и где они работают. Можем предупредить, что их работа опасна. Если они проводят работы для кого-то, то никакие акты, никакие документы от них не имеют юридической силы", - объяснил Василенко.

Как отметил спикер облуправления ГСЧС, эти люди, до начала полномасштабной войны, собирали предметы старины. Если же они натыкались на взрывоопасные устройства - вызывали саперов. В то же время нет информации о том, где именно работают "черные саперы".

Пока обращений в полицию не поступало, заявила спикер облуправления полиции Елена Баранник.