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В ГСЧС предупредили о работе "черных саперов" в Харьковской области

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Понедельник 10 апреля 2023 18:21
В ГСЧС предупредили о работе "черных саперов" в Харьковской области Фото: в ГСЧС предупредили о работе "черных саперов" в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области предупредили о работе ненастоящих саперов, якобы разминирующих территорию за деньги.

Об этом заявил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко во время брифинга, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Из неофициальных источников поступает информация о "черных саперах", что они активизировались на территории Харьковской области. Нам пока неизвестно, кто это и где они работают. Можем предупредить, что их работа опасна. Если они проводят работы для кого-то, то никакие акты, никакие документы от них не имеют юридической силы", - объяснил Василенко.

Как отметил спикер облуправления ГСЧС, эти люди, до начала полномасштабной войны, собирали предметы старины. Если же они натыкались на взрывоопасные устройства - вызывали саперов. В то же время нет информации о том, где именно работают "черные саперы".

Пока обращений в полицию не поступало, заявила спикер облуправления полиции Елена Баранник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области в селе Снежковка Изюмского района мужчина подорвался на вражеском мине "лепесток". Пострадавший получил осколочные ранения разной степени тяжести.

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