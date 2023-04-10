В ГСЧС предупредили о работе "черных саперов" в Харьковской области
В Харьковской области предупредили о работе ненастоящих саперов, якобы разминирующих территорию за деньги.
Об этом заявил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко во время брифинга, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Из неофициальных источников поступает информация о "черных саперах", что они активизировались на территории Харьковской области. Нам пока неизвестно, кто это и где они работают. Можем предупредить, что их работа опасна. Если они проводят работы для кого-то, то никакие акты, никакие документы от них не имеют юридической силы", - объяснил Василенко.
Как отметил спикер облуправления ГСЧС, эти люди, до начала полномасштабной войны, собирали предметы старины. Если же они натыкались на взрывоопасные устройства - вызывали саперов. В то же время нет информации о том, где именно работают "черные саперы".
Пока обращений в полицию не поступало, заявила спикер облуправления полиции Елена Баранник.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области в селе Снежковка Изюмского района мужчина подорвался на вражеском мине "лепесток". Пострадавший получил осколочные ранения разной степени тяжести.
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