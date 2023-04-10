В ДСНС попередили про роботу "чорних саперів" в Харківській області

Про це заявив речник облуправління ДСНС Євген Василенко під час брифінгу, пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"З неофіційних джерел надходить інформація про "чорних саперів", що вони активізувалися на території Харківської області. Нам поки невідомо, хто це і де вони працюють. Можемо попередити, що їхня робота небезпечна. Якщо вони проводять роботи для когось, то ніякі акти, ніякі документи від них не мають юридичної сили", - пояснив Василенко.

Як відзначив речник облуправління ДСНС, ці люди, до початку повномасштабної війни, збирали предмети старовини. Якщо ж вони натикались на вибухонебезпечні пристрої - викликали саперів. Водночас наразі немає інформації про те, де саме працюють "чорні сапери".

Наразі звернень до поліції не надходило, заявила речниця облуправління поліції Олена Баранник.