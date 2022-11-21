RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ГСЧС предупредили о непогоде в ряде областей. Призвали водителей быть осторожнее

Фото: в ГСЧС предупредили о непогоде в ряде областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине в ряде областей ожидается гололедица и сильный туман. Водителей призывали быть осторожнее на дорогах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 22 ноября в западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах гололедица, ночью в западных областях туман, видимость 200-500 метров", - пишет пресс-служба ГСЧС.

В Киеве и области на дорогах ожидается гололедица. В целом погодные условия, вероятно, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

ГСЧС призывает водителей быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения, а также контролировать скорость транспорта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 21 ноября, в Украине ожидается мокрый снег и дождь. При этом на дорогах возможен гололед.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСПогода