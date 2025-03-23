ua en ru
Вс, 23 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве в результате атаки российских дронов горит дом

Воскресенье 23 марта 2025 00:37
UA EN RU
В Киеве в результате атаки российских дронов горит дом Фото: экстренные службы направляются на место (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 марта российские оккупанты атакуют Киев дронами. В Днепровском районе горит жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко и канал мэра Киева Виталия Кличко.

"По предварительной информации, вражеский БпЛА попал в многоквартирный дом в Днепровском районе. На место направляются службы. Информация о пострадавших устанавливается", - написал Ткаченко в 00:27.

Через несколько минут Кличко подтвердил информацию, отметив, что обломки попали в жилой дом, из-за чего на верхних этажах пожар.

"Экстренные службы направляются на место. В столице работают силы ПВО. Не покидайте укрытий", - добавил он.

Обновлено в 00:38

Тимур Ткаченко сообщил, что в Голосеевском районе столицы тоже зафиксировано падение обломков. Информация о пострадавших и разрушениях пока устанавливается.

Обновлено в 00:41

"Предварительно, в Днепровском районе падение обломков на нежилое помещение. Все службы направляются на место. Вражеская атака на Киев продолжается. Не оставляйте укрытий", - сообщил Кличко.

Напомним, что в Киеве начиная с вечера, 22 марта, уже дважды была слышна серия взрывов на фоне угрозы применения ударных дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Перемирие, НАТО и "главный вопрос" войны. Что сказал Уиткофф в интервью об Украине
Перемирие, НАТО и "главный вопрос" войны. Что сказал Уиткофф в интервью об Украине
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом