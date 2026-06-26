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Зеленский: друзья Путина слышали от нас, что окончание войны возможно

20:07 26.06.2026 Пт
2 мин
Президент подчеркнул, что "дальнобойные санкции" Украины полностью реализуются
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина сделала предложения как ключевым партнерам, так и друзьям российского диктатора о возможности встречи и завершения полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Украина дала предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Надо, чтобы Россия сделала этот шаг к миру", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что украинские военные каждый день "доказывают силу украинской точности". Зеленский отметил, что "дальнобойные санкции" Украины и "санкции средней дальности" полностью реализуются.

"Это наши справедливые ответы России за эту войну - войну, которую Россия начала и которую должна Россия закончить. Россия должна забрать эту войну с собой из Украины - нам война не нужна", - заявил он.

Напомним, 24 июня Зеленский заявил, что если Украина получит то, о чем она говорила с партнерами во время саммита G7, будут созданы условия, которые заставят страну-агрессору выбрать мир.

Отметим, что недавно глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что страна-агрессор якобы готова к возобновлению переговоров с Украиной с того момента, на котором две страны остановились.

В то же время директор ФСБ Александр Бортников назвал украинского президента "террористом", но при этом подчеркнул, что "пока в Украине нет человека, кроме Зеленского, с которым можно было бы говорить".

В свою очередь, российский диктатор сначала заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной якобы нет. Однако уже через несколько часов он сообщил, что Москва готова вести переговоры с Киевом на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

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