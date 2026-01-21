"Дружественный огонь" и хаос: на Харьковщине россияне обстреливают сами себя

Российские оккупанты на Харьковщине не способны наладить взаимодействие между подразделениями. Поэтому у них часто происходит "дружественный огонь", а на поле боя происходит хаос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОТГ "Харьков".

Отмечается, что в зоне ответственности 16-го армейского корпуса в районе Синельниково россияне не смогли наладить взаимодействие между подразделениями. Из-за этого в их рядах происходит хаос, а россияне из состава 82-го мотострелкового полка 69-й дивизии часто попадают под "дружественный огонь".

"Во время одновременного выдвижения бойцов 1 и 3 батальонов на одну и ту же позицию зафиксировано двух "300-х" (раненых, - ред.). 1 мсб (мотострелковый батальон, - ред.) противника находится под постоянными ударами артиллерии и БПЛА: штурмовые группы дезориентированы, путают маршруты, бросают раненых и открывают огонь по собственным дронам", - сказано в сообщении.

При этом за последние сутки оккупанты устроили 231 обстрел населенных пунктов и позиций Вооруженных сил Украины в зоне ответственности 16-го корпуса СОУ. Также зафиксировано 6 авиаударов и 80 дронов-камикадзе.

Оккупанты понесли серьезные потери - ликвидировано 70 единиц живой силы, уничтожено и повреждено 88 единиц вооружения и техники, в том числе:

6 единиц автомобильной техники;

5 единиц специальной техники;

1 единица бронированной техники;

73 беспилотных летательных аппарата;

3 артиллерийские системы;

Поражено 35 укрытий для вражеского личного состава (6 уничтожено).

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - сказано в сообщении.