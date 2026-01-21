ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Дружественный огонь" и хаос: на Харьковщине россияне обстреливают сами себя

Украина, Среда 21 января 2026 12:31
UA EN RU
"Дружественный огонь" и хаос: на Харьковщине россияне обстреливают сами себя Иллюстративное фото: украинские войска за сутки уничтожили 70 россиян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты на Харьковщине не способны наладить взаимодействие между подразделениями. Поэтому у них часто происходит "дружественный огонь", а на поле боя происходит хаос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОТГ "Харьков".

Отмечается, что в зоне ответственности 16-го армейского корпуса в районе Синельниково россияне не смогли наладить взаимодействие между подразделениями. Из-за этого в их рядах происходит хаос, а россияне из состава 82-го мотострелкового полка 69-й дивизии часто попадают под "дружественный огонь".

"Во время одновременного выдвижения бойцов 1 и 3 батальонов на одну и ту же позицию зафиксировано двух "300-х" (раненых, - ред.). 1 мсб (мотострелковый батальон, - ред.) противника находится под постоянными ударами артиллерии и БПЛА: штурмовые группы дезориентированы, путают маршруты, бросают раненых и открывают огонь по собственным дронам", - сказано в сообщении.

При этом за последние сутки оккупанты устроили 231 обстрел населенных пунктов и позиций Вооруженных сил Украины в зоне ответственности 16-го корпуса СОУ. Также зафиксировано 6 авиаударов и 80 дронов-камикадзе.

Оккупанты понесли серьезные потери - ликвидировано 70 единиц живой силы, уничтожено и повреждено 88 единиц вооружения и техники, в том числе:

  • 6 единиц автомобильной техники;
  • 5 единиц специальной техники;
  • 1 единица бронированной техники;
  • 73 беспилотных летательных аппарата;
  • 3 артиллерийские системы;
  • Поражено 35 укрытий для вражеского личного состава (6 уничтожено).

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - сказано в сообщении.

Отметим, за прошедшие сутки, 20 января, на фронте произошло 110 боевых столкновений. Российские оккупанты наиболее активно штурмовали на Покровском и Константиновском направлениях.

Также за последние сутки, с 20 на 21 января, россияне потеряли на фронте еще 1170 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 8 танков, 70 артсистем и 1019 дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
В четырех областях есть обесточивание после российских атак, - Минэнерго
В четырех областях есть обесточивание после российских атак, - Минэнерго
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка