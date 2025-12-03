Жена Усика поразила безупречным офисным шиком: блуза с бантом и широкие брюки

Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, поделилась в сети новым образом, в котором сочетаются сдержанная элегантность и классический минимализм. Выбор звезды демонстрирует идеальный баланс между деловым стилем и легким вечерним изяществом, делая "лук" одновременно современным и изысканным.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Блуза с бантом - главный акцент образа
Центральным элементом стала блуза кремового оттенка с длинными рукавами.
Свободный крой придает образу легкости, а большой ниспадающий бант на шее добавляет романтической и винтажной нотки. На это современных дизайнеров, очевидно, вдохновляла мода 70-х годов.
Шелковый материал создает мягкую драпировку и благородный блеск ткани, а также подчеркивает статус и изысканный вкус.
Широкие брюки в оттенке кемел
Блуза органически дополнена классическими широкими брюками светло-бежевого или, как его еще называют, верблюжьего оттенка (кемел).
Свободный силуэт брюк подчеркивает расслабленную, но в то же время дорогостоящую эстетику образа, делая его универсальным для официальных встреч, деловых переговоров или светских мероприятий.
Сочетание кремового и кемел создает мягкий теплый контраст, принадлежащий к палитре Soft Neutrals, популярной среди поклонников классической элегантности.
Аксессуары и детали
Образ совершен лаконичными аксессуарами, подчеркивающими стильный минимализм: классические туфли-лодочки с острым носком черного цвета придают структурированности ансамблю, а черная кожаная сумка-клатч обеспечивает элегантность и практичность.
Единственный яркий акцент - массивные золотые серьги, придающие "луку" легкий голливудский блеск.
Образ Екатерины Усик - пример того, как можно создать стильный и дорогой образ, используя лишь два основных элемента классического гардероба.
Лук показывает, что реальная роскошь заключается в качественных тканях, безупречных линиях и продуманных деталях, а не в вопиющих декоративных элементах.
Вас также может заинтересовать