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Немає іншого сценарію. Конфлікт з РФ можна вирішити тільки дипломатичним шляхом, - Стефанишина

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Вівторок 21 грудня 2021 02:03
Немає іншого сценарію. Конфлікт з РФ можна вирішити тільки дипломатичним шляхом, - Стефанишина Фото: віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Армія України готова до вторгнення військ Російської Федерації. Але, в той же час, немає ніякого іншого сценарію, крім політико-дипломатичного вирішення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

Віце-прем'єр розповіла, що на саміті Східного партнерства, що відбувся 15 грудня, питання України обговорювалося близько трьох годин, у тому числі узгоджувалися санкції. Європейські лідери єдині з Україною в оцінці ситуації, кількості військ і в тому, що загроза реальна, вважає Стефанишина.

"Зі свого боку ми інформуємо, що наші збройні сили готові до цього. Разом з тим, ми розуміємо, що немає ніякого іншого сценарію, крім політико-дипломатичного вирішення ситуації", - додала вона.

Стефанишина процитувала фрагмент з Хартії про Особливе партнерство, якій виповнюється 25 років.

"Ми дали Росії всі гарантії ще в 1997 році, але це не втримало її від цієї агресії. Тому ми сподіваємося, що в Мадриді цього року, крім того, що будуть знайдені елементи дипломатичного тиску, ми вийдемо на новий етап нашого руху в НАТО", - повідомила віце-прем'єр-міністр.

Раніше ми писали, що США продовжують спостерігати нарощування військових Росії біля кордону України.

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