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Второй тур. В Палате представителей снова провалили избрание спикера, - CNN

Фото: В Палате представителей провалили избрание спикера во втором туре (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Палате представителей провалили избрание спикера во втором туре. Ни один из кандидатов не набрал достаточное количество голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Лидер республиканцев Кевин МакКарти снова не смог заручиться необходимой поддержкой. За него проголосовали 203 конгрессмена, но этого оказалось мало.

В то же время представитель Демократической партии Гаким Джеффрис получил 212 голосов, чего тоже недостаточно. Еще 19 - республиканец Джим Джордан.

"Теперь ожидается 3-й раунд голосования", - указывают журналисты.

Напомним, впервые за 100 лет Палата представителей США не смогла сразу избрать нового спикера.

К слову, в Госдепе США убеждены, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на новой сессии Конгресса, которая началась 3 января.

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