"Ренессанс" борьбы с коррупцией. Как на Банковой совпали интересы с НАБУ и САП

После революции 2014 года в Украине при поддержке США и Евросоюза был взят курс на структурные реформы. Поддерживая страну деньгами, партнеры настаивали на запуске антикоррупционных органов. Это была некая гарантия, что реформы состоятся, а деньги не будут потрачены зря. Украина к тому времени продолжала находиться в топах стран, пронизанных коррупцией во всех сферах.

В 2015 году заработало Национальное антикоррупционное бюро, которое должно было стать независимым от любых политических систем. Созданию НАБУ идейно и финансово способствовали западные союзники. В том же году к антикоррсистеме присоединились НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции – ред.) и САП (Специальная антикоррупционная прокуратура – ред.), которая ведет дела Бюро.

Но тогда старая система дала бой новичкам. В давно устоявшейся конструкции политиков, чиновников и судей места антикоррупционерам не нашлось – органы не приживались, громкие дела затихали в судебных залах, любые изменения шли медленно и туго. Казалось, украинская госсистема отторгает само понятие антикоррупции.

Спустя несколько лет неудачных попыток интегрироваться в правоохранительную структуру и сами антикоррупционеры начали бороться друг с другом. В 2018 году у тогдашнего директора САП Назара Холодницкого обнаружили "прослушку" в кабинете. Как позже выяснилось, ее установили сотрудники НАБУ, которыми на то время руководил Артем Сытник. Вся страна наблюдала за конфликтом двух структур, которые по изначальной задумке должны были работать в одном направлении. Стало очевидно, что борьба с коррупцией зашла в тупик и это признали западные союзники. Критики упрекали, дескать, на эти ведомства из бюджета тратят больше, чем приносит стране их работа.

Теперь, когда Украина находится в состоянии полномасштабной войны с РФ, у антикоррупционных органов открылось второе дыхание. Уже несколько месяцев НАБУ и САП при плотном сотрудничестве с силовиками практически каждый день сообщают об обысках и подозрениях различным "топам" украинского истеблишмента. И едва ли не впервые здесь их интересы совпали с настроениями на Банковой, взявшей курс на "чистку" политикума от коррупционного балласта.

Борьба по всем фронтам

21 января на львовской заправке мужчина по фамилии Китнер получил от другого мужчины по фамилии Политарь 400 тысяч долларов. Он привез их в свою квартиру во Львове и ждал дальнейших распоряжений, но они, судя по всему, так и не поступили.

В этот же день в Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски и задержали заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского. Ему, по версии следствия, и предназначались деньги, как доля в договоре на закупку генераторов по завышенным в несколько раз ценам.

Это громкое дело, которое еще несколько лет назад гремело бы на всю страну, сегодня лишь одно из многих. Последние несколько месяцев стали для украинцев показательными в плане борьбы с коррупцией, а начало февраля запомнилось многочисленными обысками и предъявленными подозрениями.

Силовики наведались к начальнице налоговой Киева Оксане Датий, которая, по версии следствия, вывела в "тень" более 30 млрд гривен, а также пришли к одиозному олигарху Игорю Коломойскому, которого обыскивали по делу о присвоении 40 млрд гривен "Укрнафты" и "Укртратнафты". Масштабные обыски прошли в Министерстве обороны по различным производствам.

Кадр с обысков Оксаны Датий (фото: пресс-служба ГБР)

В рядах антикоррупционных и силовых структур произошла явная активизация – дела, которые были начаты годы назад, сегодня форсируются, задержания, обыски и подозрения охватывают все более широкий круг "топов".

По мнению нескольких собеседников РБК-Украина во власти, одним из движущих факторов стал запрос украинского общества на быстрые и более масштабные изменения внутри самой страны. Помимо этого, сыграли свою роль и расследования журналистов, о чем говорит глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина.

"Триггером к интенсификации процессуальных действий, объявлений подозрений и отставок стали, по-моему, журналистские расследования и реакция на них украинского общества, уже год воюющего за независимость", – сказала Радина в комментарии РБК-Украина.

Упрощает задачу и то, что антикоррупционные органы фактически не находятся под влиянием власти, на что РБК-Украина указало несколько собеседников. НАБУ, как независимый орган, не получает указаний от Офиса президента. Их работа идет параллельно и не пересекается с деятельностью политиков и чиновников государственного аппарата. По крайней мере, до первых обысков.

"Им нет необходимости согласовывать действия, они имеют возможность не зависеть от президента. Однако по САП, например, Офис может через Генпрокурора теоретически совершить какие-то дисциплинарные производства", – говорит один из источников в Верховной раде.

Детективы НАБУ действительно получили максимальную свободу в своих действиях. При этом собеседники РБК-Украина периодически упрекают Бюро в излишней политизированности определенных кейсов для большей публичности и, соответственно, высокой оценки своей работы как внутренней, так и внешней аудитории.

"Углава (Гизо Углава, и.о. директора НАБУ, - ред.) одно время пытался балансировать между Банковой и нашими американскими друзьями. Но в последнее время его явно переманили Штаты в свою антикоррупционную веру", - рассуждает один из функционеров в команде власти.

Сотрудник НАБУ (фото: фото: flickr.com)

США и Евросоюз, конечно, указывают на необходимость уменьшения коррупции в Украине. Особенно сейчас, учитывая то количество финансов и оружия, которые они дают. В НАБУ, комментируя сотрудничество с иностранными партнерами, отметили, что оно касается всего – от обучения до оснащения.

"Международные партнеры помогли разработать систему отбора детективов, поддерживают нас в обучении по получению современных навыков по разоблачению коррупционных схем, помогали, особенно на старте, с техническим оснащением. При их поддержке у НАБУ и Украины появился "еКейс" – система электронного уголовного производства, позволяющая эффективно использовать время и ресурсы детективам и прокурорам", – отметили в пресс-службе НАБУ.

Уже близится к завершению конкурс на должность директора НАБУ – работа комиссии по отбору кандидата, как утверждают ее члены, находится на финишной прямой. Оппоненты власти упрекают ее в попытках назначить удобного себе главу НАБУ. Но собеседники РБК-Украина в "Слуге народа" говорят, что на текущую работу Бюро конкурс не повлияет – дескать, детективы полностью автономны и кто бы ни возглавил Бюро, на их деятельности то не особо скажется.

Борьба с коррупцией – одно из основных требований для членства в Евросоюзе. И здесь речь идет не только об эффектных обысках и громких судебных делах, но и об их эффективных результатах – наказании для коррупционеров. А здесь необходима комплексная работа.

Ее и называют главной причиной, которая позволила усилить интенсивность антикоррупционных процессов, говорит замглавы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин. Именно тот факт, что сегодня НАБУ работает в тесном сотрудничестве с САП, дала второй шанс антикоррупционной борьбе.

"Сотрудничество НАБУ и САП стало более эффективным. Сейчас ситуация изменилась существенно из-за Клименко (руководитель САП Александр Клименко, – ред.). Клименко в прошлом сам детектив НАБУ, это существенно помогает в делах НАБУ. Он правильный следователь, он вообще не комментирует дела", – сказал Юрчишин в комментарии РБК-Украина.

Александра Клименко назначили главой САП в конце июля. Этому предшествовали длительные конкурсы, которые сопровождались скандалами. На выборе начальника для Спецпрокуратуры настаивали, в первую очередь, западные партнеры. В июле президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, выступая в украинском парламенте, призывала скорее решить вопрос с руководителем САП. Уже в сентябре, через месяц с небольшим после назначения Клименко на должность, в НАБУ сообщили, что наращивают темпы сотрудничества.

Александр Клименко (фото: пресс-служба САП)

Еще одна причина, как утверждают источники, почему борьба с коррупцией становится топовой темой украинской политики – воля президента Владимира Зеленского. Не имея прямого влияния на работу НАБУ, Зеленский, по словам собеседников РБК-Украина, дал указание ускориться и присоединиться к общей борьбе всем силовым структурам, среди которых СБУ.

При этом, очевидно, что самостоятельность антикоррупционных органов и показательное невмешательство в их работу – сигнал, в том числе и для западных партнеров.

Государственная позиция

После того, как детективы НАБУ вместе с САП собрали доказательную базу на потенциального преступника, наступает очередь суда. В Украине эта ветвь власти – одна из наиболее коррумпированных. Пока госаппарат медленно раскручивал судебную реформу, перед чиновниками и политиками встал вопрос, где рассматривать коррупционные производства.

Дела, которые вели сотрудники НАБУ, рассматривались в Соломенском районном суде, в том же районе зарегистрировано само Бюро. Но как только дело доходило до судебного разбирательства, в самом суде начинали происходить традиционные для Украины процессы – судьи массово шли в отпуск, уезжали на конференции или ложились в больницы.

Возникла потребность в суде, чьи сотрудники не будут уходить в отпуск при упоминании громкой фамилии – функцию результативного завершения борьбы с коррупцией было решено возложить на Высший антикоррупционный суд (ВАКС). На сегодняшний день он является судом и первой, и второй инстанции, что, по словам собеседников, тоже сначала не очень понравилось политическому истеблишменту.

Юридические обозреватели и собеседники РБК-Украина называют ВАКС одним из эффективных судов Украины, главным образом, из-за сверхжестких требований к судьями и "сита" из международных экспертов. В 2019 году создание ВАКС также не обошлось без скандалов и многочисленных "палок в колеса".

Борьба с коррупцией предусматривает не только процедуру поимки и наказания преступника, иначе этот процесс будет нескончаемым. Поэтому в конструкцию антикоррупционных органов также включены и те структуры, которые должны предотвращать появление благодатной почвы для воровства бюджетных средств или взяточничества.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК – ред.) – это орган, который был создан в 2015 году для формирования самой политики своевременного выявления возможных коррупционных схем. НАПК не похоже на НАБУ по степени независимости, это центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. С начала его работы Агентство взялось за создание электронного декларирования – одного из главных условий безвизового режима и траншей от МВФ. Безусловно, без скандалов не обошлось, но система была запущена.

На то время электронная декларация депутата или чиновника уже сама по себе являлась своеобразным предохранителем от коррупции. Сегодня же по понятным соображениям подача деклараций приостановлена. Судя по всему, после войны запуск этого процесса заново станет очередным вызовом антикоррупционной системе.

Сегодня же НАПК создает информационные поводы, в основном – из-за протоколов об ошибках в декларациях нардепов за предыдущие годы, которые автоматически превращаются в уголовные дела.

Помимо этого, НАПК создало свою антикоррупционную программу, но в правительстве вернули ее с замечаниями.

"К примеру, судьи не хотят, чтобы было определено понятие добродетели. НАПК хотят это нормировать, судьи говорят - нет. Потому что без четкого определения судья может сказать "я добродетельный", – говорит нардеп Юрчишин.

Сама программа является одним из важнейших элементов работы НАПК, как органа, формирующего систему борьбы с коррупцией – она рассчитана на три года и ее утверждение определит ход дальнейшей работы Агентства. Тот факт, что с ее принятием "затягивают", может говорить о том, что не все политические и судебные функционеры довольны ее условиями.

Александр Новиков (фото: пресс-служба НАПК)

По словам собеседников РБК-Украина, дело может быть в личном конфликте замглавы Офиса президента Андрей Смирнова, отвечающего за судебную систему, и начальника НАПК Александра Новикова.

"Есть ли конфликт Новикова и Смирнова? Да. Новиков наладил коммуникацию с Татаровым и Ермаком. Но есть расхождение со Смирновым. На самом деле, похоже на игру в доброго и злого полицейского. Новиков совершил ошибку, что начал активно общаться с Офисом, он теперь фигура на шахматной доске", – утверждает информированный собеседник РБК-Украина.

Несмотря на это, сегодня антикоррупционную программу доработали, вернули в правительственный комитет, который под руководством Министра обороны Алексея Резникова одобрил ее. В ближайшие дни ее снова рассмотрит Кабинет министров.

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Пока до ощутимых результатов довольно далеко. Большое количество обысков и дел, которые форсируют антикоррупционные органы, еще находятся на стадии досудебных разбирательств. Учитывая печальный опыт в делах, которые могут затягиваться на годы, есть опасения, что и сегодняшние процессы приобрели такую высокую интенсивность исключительно за счет обострившегося внимания как украинского общества, так и международных партнеров.

Учитывая, что первая попытка запуска антикоррупционной системы в Украине не увенчалась каким-либо существенным успехом, сегодняшний "ренессанс" борьбы коррупцией – это ее второй шанс. Даст ли он свои плоды – покажет время, но третьего шанса может и не быть.