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Второй Саммит мира может состояться в Индии. Зеленский назвал условие

Понедельник 28 октября 2024 12:50
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Второй Саммит мира может состояться в Индии. Зеленский назвал условие Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Нарендра Моди, премьер-министр Индии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Второй саммит мира может пройти в Индии. Киев готов выслушать предложения других стран по завершению войны, впрочем, на основе украинского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью The Times of India.

"Мы говорили с Моди. У нас есть площадка Саммит мира, я считаю, что мы могли бы провести второй саммит в любой почтенной столице. Безусловно, это может быть в Индии, и премьер-министр может организовать соответствующий саммит", – заявил президент.

Зеленский добавил, что Украине необходимо подготовиться к следующему заседанию саммита мира. В то же время Киев желает услышать те или иные предложения тех или иных стран, в том числе Китая, Бразилии, Индии, членов Европейского союза (ЕС), или же государств Африканского континента.

"И, пожалуйста, если есть предложения есть у Китая и Бразилии, но только на основе нашего формата, потому что война у нас. И я считаю, такой саммит может быть в Индии", - отметил президент.

Саммит мира

Офис Президента Украины объявил, что второй саммит мира состоится после согласования совместного мирного плана, включающего 10 пунктов "формулы мира", предложенной украинской стороной. Ранее предполагалось, что заседание может состояться до конца года, однако Россия неоднократно заявляла об отказе участвовать в нем.

Советник руководителя Офиса Президента Дарья Заровна добавила, что дата саммита будет объявлена после завершения серии тематических конференций, запланированных до конца октября.

Как отметил посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис, первый саммит показал всемирную поддержку принципов Организации Объединенных Наций (ООН) по завершению войны Украине.

Подробнее о причинах, по которым Россия уклоняется от участия в саммите, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Саммит мира Владимир Зеленский
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