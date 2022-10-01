Второй переворот за год. Что происходит в Буркина-Фасо и причем тут ЧВК "Вагнера"

Очередной переворот

В пятницу, 30 сентября, военная хунта свергла действующего президента Поля-Анри Дамиба. Переворот возглавил полковник Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. По его словам, Дамиба укрывается на одной из баз французской армии, но официальный Париж пока отрицает эти заявления.

Новый лидер хунты объявил о захвате власти накануне по общенациональному телевидению. Примечательно, что, как и в случае с предыдущим переворотом, причиной названа угроза национальной безопасности. На данный момент известно о роспуске правительства и приостановке действия конституции.

"Наш народ достаточно настрадался и продолжает страдать", - заявил Траоре и обвинил власти в неспособности справится с боевиками-исламистами.

Фото: новая военная хунта зачитывает заявление о захвате власти (twitter.com/BateFelix)

О Траоре мало информации, кроме того, что ему всего 34 года, и он возглавлял задействованное в военных операциях подразделение "Кобра". Полковник обещает объединение "движущих сил нации", чтобы в перспективе назначить нового президента.

Ситуация в стране

Второй день подряд в столице Уагадугу слышны выстрелы, а в небе кружат военные вертолеты. Армия заблокировала основные дороги, большинство магазинов закрыты. В районе президентского дворцы произошло несколько мощных взрывов после того, как он был захвачен военными.

Переворот произошел на фоне кровавых событий в сентябре. На этой неделе джихадисты атаковали колонну в сопровождении военных, которая доставляла припасы в город Джибо на севере страны. В результате погибли 11 солдат, судьба 50 мирных жителей до сих пор неизвестна.

До этого самодельное взрывное устройство подорвало колонну снабжения на севере Буркина-Фасо. Тогда погибли 35 мирных жителей и 37 получили ранения. А 6 сентября в результате двух нападений исламистов погибли не менее семи мирных жителей и двух военных. Летом в городе Сейтенга недалеко от границы с Нигером в кровавой резне погибли 86 гражданских.

Реакция на события в Буркина-Фасо

Африканский союз уже потребовал восстановить конституционный порядок не позднее июля 2023 года и назвал свержение Дамиба незаконным. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) назвало захват власти неуместным, поскольку Буркина-Фасо декларировало вектор на демократическое правление.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о "решительном осуждении" переворота.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен событиями в Буркина-Фасо. Он решительно осуждает любые попытки захвата власти с помощью оружия и призывает всех действующих лиц воздерживаться от насилия и искать диалог", - говорится в заявлении его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

Соединенные Штаты заявили о "глубокой обеспокоенности" и призвали своих граждан ограничить передвижения по стране. Франция сделала аналогичное предупреждение своим более чем 4 000 гражданам, проживающим в Уагадугу.

"Мы призываем всех участников к спокойствию и сдержанности", - заявил представитель Госдепартамента США.

Министерство иностранных дел Украины заявляет о российском следе. По словам спикера МИД Олега Николенко, присутствие российских наемников в Западной Африке существенно подрывает мир и безопасность.

"Они должны покинуть регион. Мы поддерживаем усилия Экономического сообщества западноафриканских государств по продвижению плана перехода Буркина-Фасо к демократии", - подчеркнул он.

Российский след

Во втором за сутки заявлении лидеры переворота заявили, что президент Дамиба планировал задействовать новых союзников в борьбе с исламистами. Причем прямо не называют, кто эти союзники, но правозащитные группы говорят, что речь идет о российских наемниках из ЧВК "Вагнера", которые активно действуют в соседнем Мали.

Летом 2022 года издание Foreign Policy со ссылкой на представителей разведки США писало, что именно Буркина-Фасо может стать следующей целью "вагнеровцев". Эта группировка в последнее время расширила присутствие в странах Африки, получая прибыльные концессии на добычу природных ресурсов, в частности, на добычу золота в Мали.

Параллельно с наемниками в регионе развернулась российская пропаганда. Через социальные сети Facebook и Twitter, а также мессенджеры Telegram и WhatsApp ведется кампания по дискредитации Франции. Население Буркина-Фасо (бывшей колонией Парижа) регулярно призывают выходить на антифранцузские митинги.

В ходе нового переворота сегодня протестующие атаковали посольство Франции.

Январский переворот

В январе 2022 года в Буркина-Фасо уже был государственный переворот. Причина - неспособность правительства сдержать джихадистов. Тогда армия свергла президента Роша Марка Кристиана Каборе и установила хунту во главе с Полем-Анри Дамиба.

Сам переворот произошел 23 января, когда возле особняка президента раздались выстрелы, на утро были обнаружены несколько расстрелянных автомобилей кортежа Каборе. Министр обороны опровергал информацию о захвате власти и призывал население вернуться к нормальной жизни. Но через несколько часов стало известно о задержании президента.

Его удерживали в военных казармах столицы Уагадугу. К обеду того же дня хунта захватила государственное ТВ, приостановила действие конституции и работу органов власти. Кроме того, по всей стране ввели комендантский час. Затем появилось написанное от руки заявление об оставке Каборе "в интересах нации".

Дамиба объявили президентом в феврале. Предполагалось, что после трехлетнего переходного периода будут организованы выборы. Изначально граждане приветствовали смену власти, но новый режим тоже оказался бессильным, потеряв еще больше территорий. По состоянию на сегодня почти 40% Буркина-Фасо контролируется неправительственными силами. С 2020 года в стране около миллиона человек стали перемещенными лицами.

С 2015 года страна ведет борьбу с "Исламским государством" и "Аль-Каидой". Сами военные жалуются на нехватку боевой техники и тылового обеспечения и, соответственно, считают усилия властей недостаточными.

С момента обретения независимости в 1960 году Буркина-Фасо пережило восемь переворотов.