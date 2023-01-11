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Второй крейсер "Москва". Оккупанты скрывают правду от родственников погибших в ПТУ Макеевки

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Среда 11 января 2023 20:11
Второй крейсер "Москва". Оккупанты скрывают правду от родственников погибших в ПТУ Макеевки Иллюстративное фото: оккупанты скрывают правду от родственников погибших в ПТУ Макеевки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Военное командование России отказывается раскрывать правдивое число убитых солдат РФ в Макеевке. При этом родственникам оккупантов "закрывают рты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "русскую службу BBC".

Как отмечает издание, многие родственники погибших в Макеевке россиян отказываются разговаривать с представителями СМИ.

"Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все парни в один голос говорят матерям, чтоб не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все тут понятно и без особого ума. Жалко парней, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают", - приводит BBC слова сестры одного из выживших оккупантов.

При этом те люди, которые согласились разговаривать, рассказали, что точное число жертв среди военных в Макеевке остается неизвестным. Один из собеседников издания подчеркнул, что данные о 89 погибших, которые приводит Минобороны РФ, не соответствуют действительности.

"Если посудить логически, то их там было 500-600 человек, 4 ракеты туда попали, здание снесло под фундамент, явно что не 89 человек погибло, а от 200", - добавил он.

В то же время родственники погибших отказываются верить в версию о том, что удар по ПТУ был нанесен из-за якобы "активного пользования мобильными телефонами".

"Правда в том, что они все российские симки выбросили еще в Ростове, пока их везли в Макеевку, а потом их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами по Telegram", - рассказал собеседник издания.

Также "русская служба BBC" отмечает, что российские правоохранители в данный момент "активно работают с телефонами погибших", чтобы создать доказательства для версии российского Минобороны.

Напомним, после того, как крейсер "Москва" был потоплен благодаря удару украинских военных, родственникам погибших членов экипажа приказали умалчивать информацию об их смерти. Также им поначалу рассказывали, что их близкие якобы "пропали без вести".

Также мы писали, что Россия отказалась публиковать списки погибших в ПТУ Макеевки.

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