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Второй король антисемитизма после Гитлера. Зеленский отреагировал на позорное заявление Путина

Новина українською →
Среда 21 июня 2023 14:48
Второй король антисемитизма после Гитлера. Зеленский отреагировал на позорное заявление Путина Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина вторым королем антисемитизма после Адольфа Гитлера.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC.

Заявление Путина

Российский диктатор на "Петербургском экономическом форуме" заявил, что "его друзья-евреи" называют Зеленского "позором еврейского народа".

Реакция Зеленского

Отметим, что у президента Украины есть еврейские корни. Он потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая дедушку.

Журналист отметил, что вопрос о таком заявлении Путина застал Зеленского врасплох. По его словам, президента глубоко вдохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на вопрос.

"Вроде бы он (Путин - ред.) не до конца понимает свои слова. Извините, но это как будто он второй король антисемитизма после Гитлера... Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", - сказал Зеленский.

Реакция мира

Мировые политики и лидеры выразили свою поддержку Зеленскому.

В частности, главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что гордится президентом Украины - за то, что не покинул свой народ и проявил чрезвычайное мужество. По его словам, все еврейское сообщество Украины весь свободный мир поддерживают Зеленского.

Добавим, что ранее Папа Франциск сравнил события в Украине с нацистской операцией, из-за которой во время Второй мировой войны погибли около двух миллионов человек, преимущественно евреев. При этом понтифик снова забыл упомянуть о России.

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