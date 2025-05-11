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Второй мужчина, которого нашли мертвым в отеле Кракова, тоже украинец: новые детали

Фото: в полиции Польши рассказали детали гибели мужчин в отеле Кракова (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Тела двух мужчин были обнаружены в отеле одного из студенческих общежитий Кракова. Оба - украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24, Rmf24.

Так, в субботу, 10 мая, в гостиничной части одного из общежитий по адресу ул. Реймонта в Кракове в одной из комнат сотрудники обнаружили тела двух мужчин.

"Речь идет о двух 58-летних мужчинах, один из которых погиб, другой, скорее всего, покончил жизнь самоубийством. Оба мужчины были гражданами Украины", - сообщил телеканалу TVN24 комиссар Петр Шпех из Главного управления муниципальной полиции Кракова.

Как рассказали в полиции Rmf24, один из них был известен персоналу отеля, поскольку около двух лет снимал там номер.

По предварительным данным, один из мужчин был убит, а другой покончил жизнь самоубийством.

"В первую очередь речь может идти о так называемом расширенном самоубийстве, то есть о ситуации, когда человек убивает кого-то, а затем кончает жизнь самоубийством, - заявила в интервью телеканалу TVN24 младший инспектор Катажина Цисло, пресс-секретарь воеводского коменданта полиции в Кракове.

Оба тела по решению прокурора будут направлены на экспертизу, после чего станет известен механизм смерти, а также время смерти обоих людей.

Как сообщалось, в Польше, в отеле Кракова нашли тела двух мужчин. Предварительно была информация, что один из них гражданин Украины.

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