Второй мужчина, которого нашли мертвым в отеле Кракова, тоже украинец: новые детали

Так, в субботу, 10 мая, в гостиничной части одного из общежитий по адресу ул. Реймонта в Кракове в одной из комнат сотрудники обнаружили тела двух мужчин.

"Речь идет о двух 58-летних мужчинах, один из которых погиб, другой, скорее всего, покончил жизнь самоубийством. Оба мужчины были гражданами Украины", - сообщил телеканалу TVN24 комиссар Петр Шпех из Главного управления муниципальной полиции Кракова.

Как рассказали в полиции Rmf24, один из них был известен персоналу отеля, поскольку около двух лет снимал там номер.

По предварительным данным, один из мужчин был убит, а другой покончил жизнь самоубийством.

"В первую очередь речь может идти о так называемом расширенном самоубийстве, то есть о ситуации, когда человек убивает кого-то, а затем кончает жизнь самоубийством, - заявила в интервью телеканалу TVN24 младший инспектор Катажина Цисло, пресс-секретарь воеводского коменданта полиции в Кракове.

Оба тела по решению прокурора будут направлены на экспертизу, после чего станет известен механизм смерти, а также время смерти обоих людей.