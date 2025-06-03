Вторые переговоры Украины и РФ в Стамбуле и визит Зеленского в Вильнюс: новости за 2 июня

Президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы в понедельник, 2 июня. А Украина и Россия провели второй раунд переговоров в Стамбуле.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 2 июня - в материале РБК-Украина .

РФ пытается вербовать украинцев для шпионажа в Европе, - ГУР

По данным ГУР, речь идет преимущественно об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в уязвимом положении за рубежом.

Им предлагают денежное вознаграждение за участие в незаконной деятельности - в частности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры, сбор информации и другие действия в пользу государства-агрессора.

Зеленский прибыл в Вильнюс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы в понедельник, 2 июня. Он принял участие в саммите "Бухарестской девятки".

Государственный самолет с президентом Украины приземлился в аэропорту Вильнюса примерно в 10:38.

В России был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, - глава СБУ Малюк

Как он отметил, дроны СБУ отработали цели сразу на 4-х военных аэродромах РФ - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". И благодаря замыслу одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага - более 7 млрд долларов.

Стармер заявил, что Британия переходит в режим "боевой готовности"

По словам премьера Великобритании, правительство планирует построить до 12 новых ударных подводных лодок и инвестировать миллиарды фунтов в ядерное оружие, беспилотники и цифровые технологии.

Стармер заявил, что вооруженные силы Великобритании должны перейти к "боевой готовности" в течение следующих нескольких лет.

"Это шоу для бездетных бабушек": Кремль пренебрег темой похищенных детей, - Зеленский

"Я хочу, чтобы журналисты понимали их (россиян, - ред.) отношение к гуманитарному аспекту. Ну, во-первых, они сказали, чтобы мы "не устраивали шоу для бездетных европейских бабушек". Это их отношение к тому, что мы поднимаем вопрос детей", - сказал президент.

По его словам, Украина заявила россиянам, что те похитили 20 тысяч украинских детей, а в ответ услышали, что вопрос максимум о сотнях.

Украина хочет заключить с США соглашение об оружии: Зеленский назвал ключевую деталь

По словам президента, Украина хочет предложить соглашение и о свободной торговле.

"Будут соответствующие встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не будут раскрывать, в каком формате. Мы планируем, это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса", - сказал президент.

Россия дроном атаковала медиков в центре Херсона

Российская армия дроном атаковала медицинскую машину в центре Херсона. Погиб водитель транспорта. Инцидент произошел около 17:00, из-за вражеского удара транспортное средство - сгорело дотла.

"К сожалению, смертельные травмы получил водитель 1957 года рождения. Мои соболезнования родным и близким убитого", - написал Прокудин

РФ тянет время и имитирует дипломатию: Умеров доложил Зеленскому о встрече в Стамбуле

Умеров отметил, что пока единственный прогресс, которого удалось достичь - это новая договоренность по обменам: