RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Второе судно с зерном вышло из украинского порта временным коридором

Фото: второе судно с зерном вышло из украинского порта временным коридором (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Наталья Юрченко

Из украинского порта временным коридором вышло еще судно с зерном. Это уже второе судно, которому удалось прорвать российскую блокаду Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно, загруженное зерном. Речь идет о балкере Aroyat (флаг Палау), который прибыл в Украину в прошлую субботу.

Судно доставит 17,6 тысячи тонн украинской пшеницы для Египта.

Как отмечает Reuters, выход двух судов из украинских портов является проверкой способности Украины восстановить морской экспорт после того, как Россия вышла из "зернового соглашения" и фактически заблокировала часть Черного моря.

Что этому предшествовало

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру в Украине.

Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты прежде всего предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Вчера первое грузовое судно Resilient Africa, вышедшее из украинского порта с зерном, прибыло в Босфор. Таким образом балкеру удалось прорвать блокаду РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
портзерновой коридор