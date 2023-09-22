Второе судно с зерном вышло из украинского порта временным коридором

Из украинского порта Черноморск вышло еще одно судно, загруженное зерном. Речь идет о балкере Aroyat (флаг Палау), который прибыл в Украину в прошлую субботу.

Судно доставит 17,6 тысячи тонн украинской пшеницы для Египта.

Как отмечает Reuters, выход двух судов из украинских портов является проверкой способности Украины восстановить морской экспорт после того, как Россия вышла из "зернового соглашения" и фактически заблокировала часть Черного моря.

Что этому предшествовало

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру в Украине.

Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты прежде всего предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Вчера первое грузовое судно Resilient Africa, вышедшее из украинского порта с зерном, прибыло в Босфор. Таким образом балкеру удалось прорвать блокаду РФ.