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Второе судно с украинским зерном вошло в порт Турции

Фото: второе судно с украинским зерном вошло в порт Турции (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Наталья Юрченко

В Турцию прибыл балкер Aroyat с украинским зерном. Это второе гражданское судно, которому удалось прорвать российскую блокаду Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Балкер Aroyat под флагом Палау, загруженный 17 600 тонн украинской пшеницы. Он следует в Египет.

По данным сервисов Marine Traffic и Vessel Finder, судно Aroyat находилось у южного выхода из пролива Босфор в 03:00 по Гринвичу в воскресенье, 24 сентября.

Российская блокада моря

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру в Украине.

Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Первое грузовое судно Resilient Africa, вышедшее из украинского порта с зерном, ранее тоже прибыло в Босфор. Теперь уже два судна смогли прорвать российскую блокаду Черного моря, воспользовавшись временными коридорами.

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зерновой коридорТурция