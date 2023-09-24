Второе судно с украинским зерном вошло в порт Турции

Балкер Aroyat под флагом Палау, загруженный 17 600 тонн украинской пшеницы. Он следует в Египет.

По данным сервисов Marine Traffic и Vessel Finder, судно Aroyat находилось у южного выхода из пролива Босфор в 03:00 по Гринвичу в воскресенье, 24 сентября.

Российская блокада моря

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру в Украине.

Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Первое грузовое судно Resilient Africa, вышедшее из украинского порта с зерном, ранее тоже прибыло в Босфор. Теперь уже два судна смогли прорвать российскую блокаду Черного моря, воспользовавшись временными коридорами.