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Не вторая в мире. Резников назвал российскую армию "бумажным тигром"

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины доказали, что Россия - это в реальности не вторая армия мира, что это "бумажный тигр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью Fox News.

По его словам, до вторжения многие столицы были уверены, что оно будет стремительным, и Украина падет за 72 часа. Что парламент, правительство и президент будут захвачены или сбегут в Европу.

"Мы доказали, что у нас был другой сценарий. Мы нанесли им поражение, мы отбросили их и продолжаем побеждать. Мы доказали, что Россия - это в реальности не вторая армия мира, что это "бумажный тигр", - заявил он.

Резников выразил уверенность, что следующим шагом будут поставки ракет ATACMS, истребителей и танков.

Бумажный тигр - старинная китайская метафора, которая используется для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле безобидного.

Ранее Украина попросила у США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году.

Но Соединенные Штаты пока не склонны передавать Украине ракеты ATACMS.

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Алексей Резников