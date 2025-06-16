ua en ru
Пн, 16 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроновые атаки РФ вызвали масштабные экологические потери в Киеве и области, - Минприроды

Понедельник 16 июня 2025 15:01
UA EN RU
Дроновые атаки РФ вызвали масштабные экологические потери в Киеве и области, - Минприроды Фото: Киев и область понесли масштабные экологические потери из-за атаки дронов РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские дроны атаковали в июне Киев и область, вызвав масштабное загрязнение окружающей среды. Сообщают о значительных экологических потерях и рисках для здоровья жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В июне 2025 года Киев и Киевская область оказались под масштабной атакой российских беспилотников.

Только 6 и 10 июня в воздух региона попало более 1900 тонн вредных веществ.

По предварительным оценкам, экологические убытки превысили 5,7 млн гривен.

В результате атак зафиксировано массовое горение топлива, строительных материалов, пластика и техники без всякой фильтрации вредных выбросов в воздух.

В Минэкологии отмечают, что это не просто разрушение инфраструктуры, а системное уничтожение окружающей среды, что создает долговременные риски для здоровья жителей Киева и области.

Массированная атака на Киев и область

Напомним, что в ночь на 10 июня российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены десятки частных домов, автомобилей, ангаров, а также пострадал один человек.

Российские войска в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами, а также применили ракеты. В городе пожары и разрушения в 7 районах, есть пострадавшие.

Что известно об обстреле РФ на Киев 10 июня читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Экологическая катастрофа
Новости
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде