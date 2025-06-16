Дроновые атаки РФ вызвали масштабные экологические потери в Киеве и области, - Минприроды
Российские дроны атаковали в июне Киев и область, вызвав масштабное загрязнение окружающей среды. Сообщают о значительных экологических потерях и рисках для здоровья жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
В июне 2025 года Киев и Киевская область оказались под масштабной атакой российских беспилотников.
Только 6 и 10 июня в воздух региона попало более 1900 тонн вредных веществ.
По предварительным оценкам, экологические убытки превысили 5,7 млн гривен.
В результате атак зафиксировано массовое горение топлива, строительных материалов, пластика и техники без всякой фильтрации вредных выбросов в воздух.
В Минэкологии отмечают, что это не просто разрушение инфраструктуры, а системное уничтожение окружающей среды, что создает долговременные риски для здоровья жителей Киева и области.
Массированная атака на Киев и область
Напомним, что в ночь на 10 июня российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки повреждены десятки частных домов, автомобилей, ангаров, а также пострадал один человек.
Российские войска в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев дронами, а также применили ракеты. В городе пожары и разрушения в 7 районах, есть пострадавшие.
Что известно об обстреле РФ на Киев 10 июня читайте в материале РБК-Украина.
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