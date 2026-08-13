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Дроны устроили блекаут на ВОТ Севастополя

02:28 13.08.2026 Чт
1 мин
Кроме того, есть отключение света и на других захваченных территориях Украины
aimg Филипп Бойко
Фото: украинские военные запускают дрон (Getty Images)

Временно оккупированный РФ Севастополь остался без света после атаки дронов. Это подтвердил гаулейтер города, а партизаны движения АТЕШ информируют о проблемах с Интернетом и связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ТАСС и Телеграмм-канал АТЕШ.

Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев подтвердил, что "Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ". Оккупант отметил, что на объектах введен особый режим, а специалисты оценивают масштаб повреждений.

Между тем, движение АТЕШ информирует, что в Севастополе начались проблемы со связью и интернетом. Кроме того, без света после ударов дронами остаются другие города, пока захваченные российскими захватчиками.

Света нет в:

  • Бердянске
  • Мелитополе
  • Геническе

Помимо официального уведомления "губернатора" о проблемах со светом в Севастополе сообщают и местные. Они делятся картой отключений.

Карта отключений света в Севастополе (фото Скриншот)

Контекст новости

Мы уже сообщали, что ВСУ продолжают методически уничтожать инфраструктуру врага на ВОТ Крыма и соседних территориях, а не только в тылу РФ. В ночь на 12 августа в Новороссийске после массированной атаки дронов зафиксировали вероятные поражения военных кораблей, зернового и нефтяного терминалов РФ.

В ходе атаки использовали реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы.

После удара работу зернового терминала в Новороссийске приостановили.

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ДрониСевастопольКрым