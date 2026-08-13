Дроны устроили блекаут на ВОТ Севастополя

Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев подтвердил, что "Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ". Оккупант отметил, что на объектах введен особый режим, а специалисты оценивают масштаб повреждений.

Между тем, движение АТЕШ информирует, что в Севастополе начались проблемы со связью и интернетом. Кроме того, без света после ударов дронами остаются другие города, пока захваченные российскими захватчиками.

Света нет в:

Бердянске

Мелитополе

Геническе

Помимо официального уведомления "губернатора" о проблемах со светом в Севастополе сообщают и местные. Они делятся картой отключений.

Карта отключений света в Севастополе (фото Скриншот)