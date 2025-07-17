Дроны, тактика и самозащита: когда обновленная "Защита Украины" станет обязательной в школах

Как изменилась "Защита Украины"

В программе - домедицинская помощь, управление дронами, противодействие дезинформации, действия в чрезвычайных ситуациях. Это соответствует реалиям войны и дает детям базовые навыки для защиты себя и своей страны.

По словам главы МОН, более 280 тысяч учеников уже учатся по новой программе - это 65% старшеклассников. Также 965 учебных центров уже функционируют по всей стране. Работают более 4000 учителей, в том числе более 400 ветеранов, которые передают практический опыт.

Утверждено 2 часа предмета еженедельно, обновлено оборудование и подходы.

Что дальше

До сентября 2027 года "Защита Украины" охватит 100% учеников 10-11 классов. Для этого должны создать еще около 500 учебных центров. В МОН отмечают, что это уже не "дополнительная подготовка", а базовый компонент современного образования.

"Мы показали, каким должно быть современное, практическое, содержательное образование. Это - не о прошлом, а о будущем", - отметил министр Оксен Лисовой.