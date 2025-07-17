Дроны, тактика и самозащита: когда обновленная "Защита Украины" станет обязательной в школах

Министр образования Оксен Лисовой анонсировал, что предмет "Защита Украины" с практическими навыками станет базовым для каждого старшеклассника с 2027 года. Его цель - готовить учеников к жизни, безопасности, вызовам и самоидентификации.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оксена Лисового.
В программе - домедицинская помощь, управление дронами, противодействие дезинформации, действия в чрезвычайных ситуациях. Это соответствует реалиям войны и дает детям базовые навыки для защиты себя и своей страны.
По словам главы МОН, более 280 тысяч учеников уже учатся по новой программе - это 65% старшеклассников. Также 965 учебных центров уже функционируют по всей стране. Работают более 4000 учителей, в том числе более 400 ветеранов, которые передают практический опыт.
Утверждено 2 часа предмета еженедельно, обновлено оборудование и подходы.
До сентября 2027 года "Защита Украины" охватит 100% учеников 10-11 классов. Для этого должны создать еще около 500 учебных центров. В МОН отмечают, что это уже не "дополнительная подготовка", а базовый компонент современного образования.
"Мы показали, каким должно быть современное, практическое, содержательное образование. Это - не о прошлом, а о будущем", - отметил министр Оксен Лисовой.
Напомним, с нового учебного года школьники и студенты будут изучать обновленные курсы по безопасности и самозащите: "Защита Украины" для 10-11 классов и "Основы национального сопротивления" для студентов. Программы включают дроны, медицину, киберзащиту и не предусматривают мобилизации.
Также мы писали, что ветераны войны смогут стать учителями предмета "Защита Украины" - МОН и Минветеранов разработали методические рекомендации для школ. Они объясняют, как трудоустраивать ветеранов, адаптировать их к образовательному процессу и использовать их практический опыт для обучения молодежи.
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