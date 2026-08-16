Дроны и ракеты летели в трех направлениях, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Этой ночью враг атаковал Киев, Кременчуг и Кривой Рог противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23 из Курской, Брянской и Воронежской обл., управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Херсонской обл.

Также летели 106 ударных беспилотников типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия" по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым.

Основное направление удара - Киевщина, Полтавщина, Днепропетровщина.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено три управляемых авиационных ракеты Х-59/69, а также 85 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.