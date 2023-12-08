Дроны, снаряды и не только. Германия выделила Украине новый пакет помощи

В новый военный пакет вошли:

разведывательный беспилотник LUNA NG;

10 разведывательных дронов VECTOR;

1750 снарядов калибра 155 мм;

70 автоматических гранатометов MGW;

6 патрульных машин;

8 грузовиков Zetros;

100 тысяч военных аптечек.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава государства поблагодарил за "зимний" пакет помощи от Германии, включая четыре системы IRIS-T.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

Также стало известно, что в Германии закончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.