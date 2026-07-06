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Дроны СБУ атаковали два российских НПЗ и военные объекты врага в Крыму

12:53 06.07.2026 Пн
2 мин
Под ударом также были ЗРК и три ангара с авиационной техникой
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военный запускает беспилотник (Getty Images)

СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны ударили по нефтеперерабатывающим заводам, топливным терминалам и военным объектам в России и оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод и диспетчерскую станцию "Ярославль". В районе предприятия зафиксировали взрывы и сильное задымление.

Также подтверждено поражение нефтеналивного терминала в морском порту "Высоцк" в Ленинградской области. Там из строя выведены два стендера и повреждены три резервуара с нефтепродуктами. Кроме того, дроны атаковали НПЗ "НОВАТЭК-Усть-Луга" в поселке Слободка.

Удары по военным объектам и Крыму

В Ленинградской области под удар попал пункт постоянной дислокации 26 ракетной бригады врага в районе города Луга.

Отдельную операцию СБУ провела во временно оккупированном Крыму. На аэродроме "Гвардейское" поражены три ангара с авиационной техникой.

Вблизи Симферополя под удар попал зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2", а в Керчи - мобильная огневая группа. Также поражен резервуар и насосная станция на нефтебазе "ТЭС-Терминал-1".

"По заданию президента мы делаем все, чтобы Россия ежедневно получала возмездие за свои преступления. Пока враг обстреливает украинские мирные города, его военная и топливная инфраструктура будет нести ощутимые потери. Мы системно уничтожаем ресурсы, которые питают российскую военную машину, и эта работа будет только усиливаться", - заявил глава СБУ.

Напомним, Украина успешно атаковала восемь из десяти крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, что существенно сократило возможности страны-агрессора по переработке нефти.

Ранее The Economist сообщало, что украинские дальнобойные удары по территории России оказывают значительно большее влияние на ее экономику и оборонно-промышленный комплекс, чем предполагали ранее.

По оценкам журналистов, в течение 2025 года Украина нанесла 658 ударов по объектам, расположенным более чем в 100 километрах от госграницы. В то же время, весной производство на российских НПЗ сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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