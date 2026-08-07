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Дроны СБС поразили 10 электроподстанций, 6 судов "теневого флота" и базу ФСБ (видео)

17:56 07.08.2026 Пт
2 мин
Во время операции "Крымский рубильник off" поражено уже более 210 целей
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военный (Getty Images)

Украинские дроны поразили в течение 48 часов 10 электроподстанций, 6 судов "теневого флота", склады и базы российских окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

"В течение 48 часов в оперативной глубине противника результативно отработано 102 вражеских цели: 6 судов теневого флота в ЧМ и АМ (2 танкера и 4 сухогруза), 8 ТПД противника, 2 склада ГСМ и БП, 2 комплекса РЛС, ЗРК "Бук", локомотивы, топливозаправщики, МВГ, 3 ретранслятора управления "Шахед/Герань", 5 коммуникационных башен и прочее", - рассказал он.

"Мадяр" отметил, что в течение операции "Крымский рубильник off", начиная с 1 июля, было поражено 211 энергоузлов на временно оккупированных территориях.

В течение 48 часов были поражены:

  • Место дислокации ос ФСБ, н.п. Счастливцево, Херсонская обл.;
  • Электроподстанция ПС 330 кВ "Заря", н.п. Афины, Донецкая обл.;
  • Электроподстанция ПС 330 кВ "Мирная", н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-4", н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-11", н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-2", н.п. Мариуполь, Донецкая обл.;
  • Электроподстанция, н.п. Бердянск, Запорожская обл.;
  • Электроподстанция, н.п. Березовское, Луганская обл.;
  • Электроподстанция, н.п. Донецкий, Луганская обл.;
  • Электроподстанция, н.п. Широкая Балка, Донецкая обл.;
  • Электроподстанция, н.п. Докучаевск, Донецкая обл.;
  • Ремонтная база и укрытие вооружения и военной техники, н.п. Волчанское, Запорожская обл.;
  • Склад МТЗ и ремонт база военной техники, н.п. Новая Жизнь, АР Крым;
  • Полигон 943 цзмр, ТПД ОС РОВ и стоянка техники, н.п. Новоозерное, АР Крым;
  • Ремонтно-восстановительная база 423 орвб 98 пдд, н.п. Абрикосово, АР Крым.

"Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим", - подчеркнул командующий СБС.

Напомним, в ночь на 3 августа украинские дроны поразили объекты, которые российские оккупанты использовали в Брянской, Белгородской областях и на оккупированном полуострове.

Отметим, в течение последних двух недель СОУ почти каждый день атакуют склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В общей сложности было повреждено от 17% до 22% всей его логистической инфраструктуры.

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