Дроны СБС поразили 10 электроподстанций, 6 судов "теневого флота" и базу ФСБ (видео)

Украинские дроны поразили в течение 48 часов 10 электроподстанций, 6 судов "теневого флота", склады и базы российских окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.
"В течение 48 часов в оперативной глубине противника результативно отработано 102 вражеских цели: 6 судов теневого флота в ЧМ и АМ (2 танкера и 4 сухогруза), 8 ТПД противника, 2 склада ГСМ и БП, 2 комплекса РЛС, ЗРК "Бук", локомотивы, топливозаправщики, МВГ, 3 ретранслятора управления "Шахед/Герань", 5 коммуникационных башен и прочее", - рассказал он.
"Мадяр" отметил, что в течение операции "Крымский рубильник off", начиная с 1 июля, было поражено 211 энергоузлов на временно оккупированных территориях.
В течение 48 часов были поражены:
"Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим", - подчеркнул командующий СБС.
Напомним, в ночь на 3 августа украинские дроны поразили объекты, которые российские оккупанты использовали в Брянской, Белгородской областях и на оккупированном полуострове.
Отметим, в течение последних двух недель СОУ почти каждый день атакуют склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В общей сложности было повреждено от 17% до 22% всей его логистической инфраструктуры.