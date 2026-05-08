Полиция хочет контролировать оборот дронов: глава Нацпола назвал причину

Его слова прозвучали во время международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения", организованной Офисом Генпрокурора и правительством Нидерландов.

"В конце 2025 года мы зафиксировали первые случаи применения дронов не только как инструмента ведения боевых действий, но и для совершения особо тяжких уголовных преступлений. Речь идет, в частности, о покушении на убийство во Львовской области и подготовке теракта в Днепропетровской области", - рассказал Выговский.

Он отметил, что это свидетельствует о появлении новой угрозы - использование беспилотников в криминальной среде вне зоны боевых действий.

Противодействие новым вызовам

Глава Нацполиции отметил, что противодействие таким вызовам требует не только оперативных и технических решений, но и изменений в законодательстве. Он сообщил о разработке законопроекта, который комплексно регулирует сферу использования дронов.

"Речь идет о формировании прозрачной контролируемой системы оборота беспилотных технологий, которая позволит минимизировать риски их использования в преступных целях", - рассказал Выговский.

Он пояснил, что документ должен определить, кто приобрел дрон и пользуется им.

"После войны те наши обученные военные, которых государство не обеспечит работой, которые не будут чувствовать себя нужными обществу, могут стать на сторону преступности", - подчеркнул глава Нацполиции.