RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Полиция хочет контролировать оборот дронов: глава Нацпола назвал причину

11:47 08.05.2026 Пт
2 мин
Что необходимо для противодействия новым вызовам?
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: дроны теперь используют не только как инструмент ведения боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)

В конце прошлого года в Украине зафиксировали первые случаи использования дронов для совершения уголовных преступлений.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Читайте также: В Украине создали лазер "Тризуб", который будет сбивать "Шахеды" оккупантов РФ

Его слова прозвучали во время международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения", организованной Офисом Генпрокурора и правительством Нидерландов.

"В конце 2025 года мы зафиксировали первые случаи применения дронов не только как инструмента ведения боевых действий, но и для совершения особо тяжких уголовных преступлений. Речь идет, в частности, о покушении на убийство во Львовской области и подготовке теракта в Днепропетровской области", - рассказал Выговский.

Он отметил, что это свидетельствует о появлении новой угрозы - использование беспилотников в криминальной среде вне зоны боевых действий.

Противодействие новым вызовам

Глава Нацполиции отметил, что противодействие таким вызовам требует не только оперативных и технических решений, но и изменений в законодательстве. Он сообщил о разработке законопроекта, который комплексно регулирует сферу использования дронов.

"Речь идет о формировании прозрачной контролируемой системы оборота беспилотных технологий, которая позволит минимизировать риски их использования в преступных целях", - рассказал Выговский.

Он пояснил, что документ должен определить, кто приобрел дрон и пользуется им.

"После войны те наши обученные военные, которых государство не обеспечит работой, которые не будут чувствовать себя нужными обществу, могут стать на сторону преступности", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, двигатель украинских инженеров стал частью турецкого дрона-истребителя Kizilelma. Эти беспилотники уже начала закупать Индонезия.

Кроме того, в Украине разработали новое высокоэффективное лазерное оружие для сбивания российских дронов. Лазерный луч бьет в цель, выводя из строя электронику или поджигая корпус БПЛА.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальная полицияДрони