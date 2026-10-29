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Дроны летели с трех направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:18 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: силы ПВО этой ночью сбили 97 вражеских дронов (Getty Images)

В ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами по трем направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 112 ударными беспилотниками типа Shahed (40 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских беспилотников типа Shahed (30 из них - реактивные), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним, в ночь на 29 октября россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела последствия зафиксированы по меньшей мере в двух районах города. В частности, враг попал в учебное заведение, возник пожар.

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