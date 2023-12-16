Ночная атака на Киев: дроны летели с разных направлений, ПВО сбила все цели
Российские войска в шестой раз за месяц атаковали Киев с воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал киевской городской военной администрации (КГВА).
Начальник КГВА Сергей Попко сравнил тактику врага образца мая 2023 года.
"Судя по примененному вооружению, враг как будто вернулся к тактике образца мая 2023 года. Тогда рашисты постоянно меняли, комбинировали, дежурили виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря", - написал Попко.
Российские войска при атаке использовали ударные беспилотники, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы". Все они летели в Киев поочередно, сменяя друг друга.
Ночью 16 декабря российские войска пустили на столицу "Шахеды". Силы ПВО все сбили.
"БпЛА атаковали группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены", - сказал Попко.
По словам начальника КГВА, россияне усилили воздушные удары по столице Украины.
"В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал.
Враг усилил воздушные удары по главному городу страны. Поэтому прошу всех киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда соблюдать правила безопасности! Берегите себя и близких!", - добавил Попко.
Ночная атака Киева
16 декабря во время воздушной тревоги, жители некоторых районов Киева слышали взрывы. Воздушные силы сообщали об приближении ударных беспилотников к столице.
Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО.
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