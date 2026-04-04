Дроны летели с шести направлений: как ПВО отразила ночную атаку России

С 18:00 3 апреля до утра 4 апреля россияне атаковали 286 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Около 200 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 260 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве около 20 вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.