ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Атака на Тернополь Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны летели с разных направлений, почти 20 прилетов: как отработала ПВО по целям РФ

08:30 02.05.2026 Сб
2 мин
Сколько беспилотников сбила ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 142 вражеских беспилотника (Getty Images)
В ночь на 2 мая Россия атаковала Украину 163 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram Воздушных сил ВСУ.

С 18:00 1 мая до утра 2 мая россияне атаковали 163 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым.

Около 100 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 142 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 2 мая и утром российские войска в очередной раз атаковали ряд городов Украины. В результате вражеского обстрела зафиксированы поврежденные дома, автомобили и порт.

Под ударами дронов оказались Харьков, Измаил, Кривой Рог, Сумы, Николаев и Запорожье.

В частности, под ударом дронов были Шевченковский и Холодногорский районы Харькова.

В частности, в Шевченковском районе "Шахед" попал в 12-й этаж многоквартирного жилого дома. Из-за этого местный житель получил ранения. Однако вражеский дрон не сдетонировал и "это позволило избежать значительно более тяжелых последствий".

В Измаиле этой ночью в очередной раз была атакована портовая инфраструктура. Разрушений практически нет.

А в Кривом Роге в результате вражеской атаки произошел пожар и изуродована инфраструктура.

Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Морпехи США взяли пример с ВСУ и наконец закупили себе FPV-дроны
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы