Дроны ГУР атаковали НПЗ и аэродромы в России, поврежден Ту-22М3, - источник

По данным источников, в ночь на 27 июля и утром этого же дня в результате операции ГУР были атакованы военные аэродромы в городе Энгельс Саратовской области, военный аэродром "Дягилево" в Рязанской области и аэродром "Оленья" в Мурманской области.

Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

По словам очевидцев, первые взрывы на территории аэродрома "Дягилево" прогремели около 6:00 по местному времени. В соцсетях публиковали кадры "пролетов" и дыма, а также сообщали по меньшей мере о трех взрывах.

На этом аэродроме дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучение вражеского летного состава. Здесь, в частности, базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78, неподалеку расположен авиационный ремонтный завод.

Взрывы на аэродроме "Энгельс", где расположена российская стратегическая авиация, раздались около 8:00. В местных пабликах отмечают, что российские силы ПВО безуспешно пытались сбить беспилотников.

Как отмечают источники, в результате попадания по аэродрому "Оленья" предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3. Этот аэродром расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 км.

Результаты попаданий БПЛА по другим вражеским военным объектам уточняются.