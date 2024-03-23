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Дроны баражируют регионами: Гуменюк о ситуации на юге

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Враг продолжает совершать террор не только регулярными артиллерийскими обстрелами непосредственно вдоль линии столкновения, но и используя дроны разного типа: от FPV, которыми атакует прифронтовые территории, так и баражирующие снаряды.

Об этом сказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Дроновая атака, которая началась в нашей операционной зоне еще за несколько минут до полуночи не завершена. Продолжается боевая работа, дроны баражируют по разным регионам и уже отработано большинство по ним, но итоги подведем, когда завершим боевую работу", - рассказала Гуменюк. .

Также идет охота с подразделениями ПВО: работали в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Направляя дроны с юга, враг пытается максимально использовать временно оккупированные территории для того, чтобы путем следования дроны не были уничтожены.

"Но там, где они попадают в зону нашего поражения, ведется результативная боевая работа", - отметила спикер.

Штурмовые действия враг не прекращает, продолжает давить и на плацдарм в районе Крынок, где проведено два штурма, и продолжает штурмовать позиции в Запорожском направлении. До 10 штурмов были отражены подразделениями юга.

"В нашей зоне ответственности там, где обустроен плацдарм, позиции остаются за нами. Мы продолжаем отбивать штурмы и если в позапрошлые сутки враг ни разу не смог собрать силы на этом направлении, то в эти боевые сутки они дважды штурмовали наши позиции, нам удалось их отбить и продолжаем закрепление на этом участке", - добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что обстрелы в регионе продолжаются . Россияне активно используют дроны против гражданского населения.

Кроме того, в ISW сообщили, что Россия не готовит операцию по окружению Харькова . Российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозным проектом. Для этого россиянам нужны длительные передвижения по открытой местности.

В настоящее время российские войска проводят наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, целью которой является выход к реке Оскол в Харьковской области.

И даже если эти усилия достигнут поставленной цели, перспективы продвижения российских войск в Харьковскую область с восточного берега реки Оскол очень сложны.

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