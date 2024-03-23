Дроны баражируют регионами: Гуменюк о ситуации на юге

"Дроновая атака, которая началась в нашей операционной зоне еще за несколько минут до полуночи не завершена. Продолжается боевая работа, дроны баражируют по разным регионам и уже отработано большинство по ним, но итоги подведем, когда завершим боевую работу", - рассказала Гуменюк. .

Также идет охота с подразделениями ПВО: работали в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Направляя дроны с юга, враг пытается максимально использовать временно оккупированные территории для того, чтобы путем следования дроны не были уничтожены.

"Но там, где они попадают в зону нашего поражения, ведется результативная боевая работа", - отметила спикер.

Штурмовые действия враг не прекращает, продолжает давить и на плацдарм в районе Крынок, где проведено два штурма, и продолжает штурмовать позиции в Запорожском направлении. До 10 штурмов были отражены подразделениями юга.

"В нашей зоне ответственности там, где обустроен плацдарм, позиции остаются за нами. Мы продолжаем отбивать штурмы и если в позапрошлые сутки враг ни разу не смог собрать силы на этом направлении, то в эти боевые сутки они дважды штурмовали наши позиции, нам удалось их отбить и продолжаем закрепление на этом участке", - добавила Наталья Гуменюк.