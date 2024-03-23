Обстрелы и "дороги жизни": Соболевский о ситуации в Херсонской области
Обстрелы в Херсонской области продолжаются, недавно были зафиксированы взрывы. Россияне активно используют дроны против гражданского населения.
Об этом сказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"По состоянию на вчера в Херсонской области погиб один человек, трое получили ранения, но информация будет уточняться, ведь ночью обстрелы также производились", - рассказал чиновник.
В Херсоне зафиксирована большая угроза артиллерийских и минометных обстрелов. Однако есть населенные пункты, где враг активно применяет FPV-дроны против скопления людей и гражданского транспорта.
"Также существуют отдельные участки, так называемые "дороги жизни": там и военный, и гражданский пытаются как можно быстрее проехать, ведь враг применяет большое количество дронов в том числе и против гражданских", - подчеркнул Соболевский.
Напомним, в Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате удара РФ . Так, количество раненых увеличилось до 29 человек, двое из них – дети. Также ранее сообщалось о 3 погибших.
Кроме того, согласно данным ISW, ВСУ пытаются удерживать позиции в Херсонской области . Российские войска продвинулись близ Кременной, к западу от Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области.
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