Дроны атакуют Саратов, Волгоград и не только: что известно

В ночь на 13 марта жителей сразу нескольких российских городов предупредили об угрозе атаки дронов. В аэропортах этих городов введены "временные ограничения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
В российских городах Калуга, Саратов и Волгоград объявили об угрозе атаки дронов. Вследствие этого в аэропортах этих городов были введены "временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов".
Как сообщает Росавиация, ограничения касаются аэропортов Калуги и Саратова. Решение было принято в связи с возможностью атаки дронов.
Кроме того, в Минобороны России сообщили, что над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями было сбито 14 беспилотных летательных аппаратов.
В результате атаки БПЛА на промышленный объект в Шолоховском районе Ростовской области возник пожар.
Позже в Росавиации объявили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда в связи с возможными угрозами безопасности.
Напомним, что в ночь на 11 марта россияне жаловались на звуки взрывов. В частности, беспилотники атаковали по меньшей мере Подмосковье, Рязань и Курск.
Заметим, что ранее сегодня российский диктатор Владимир Путин якобы посетил Курскую область. Соответствующие видео начали распространяться в социальных сетях вечером среды, 12 марта.
Подробнее о ситуации в Курской области - читайте в материале РБК-Украина.
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