Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Дроны атаковали завод по производству "Шахедов" в Татарстане РФ (видео)

Фото: дроны атаковали завод по производству "Шахедов" в Татарстане РФ (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Несколько ударных дронов сегодня днем, 9 августа, атаковали завод по производству "Шахедов", расположенный в республике Татарстан вблизи города Нижнекамск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

По предварительным данным, как минимум один из ударных беспилотников попал в цех производства дронов типа "Шахед". Судя по видео, на месте попадания начался пожар.

Нижнекамск расположен рядом с городом Елабуга, где россияне развернули массовое производство ударных беспилотников типа "Шахед".

 

Россия масштабирует производство ударных дронов

Ранее стало известно, что Россия инвестировала не менее 3 млрд долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов". К беспилотной индустрии уже привлечено более 900 компаний.

Также первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона заявил, что российская армия уже интегрирует различные решения, которые позволят "Шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики.

Он отметил, что вскоре оккупанты начнут переходить на реактивные дроны, а значит, Украине уже нужно работать над решением этой проблемы.

Подробнее о том, как "Шахеды" стали умнее и что Россия встроила в иранские дроны, можно узнать в материале РБК-Украина.

