Беспилотники атаковали склад боеприпасов в Краснодарском крае РФ, - росСМИ

Беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края. Местные жители говорят, что удар пришелся по складу с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Атаку дронов подтвердил глава региона. По его словам, два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ, но "из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация".

Также губернатор сообщил, что проводится временная эвакуация жителей поселка в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения.

По предварительной информации, пострадавших среди жителей района нет.

Astra пишет, что удар нанесен по складу с боеприпасами в поселке Каменный Тихорецкого района.