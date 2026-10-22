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Дроны атаковали Серпухов под Москвой, вероятно, под ударом завод по ремонту ПВО

07:43 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожар виден издалека (Getty Images)

Утром 22 октября дроны атаковали Серпухова в Московской области РФ. Вероятно, под удар попал 75-й арсенал, ремонтирующий зенитные комплексы "Бук" и С-300В.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

В Серпухове раздавались взрывы, в городе объявляли ракетную опасность. Официальных данных о последствиях пока нет.

На предприятии ремонтируют российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и С-300В.

Именно они прикрывают войска и стратегические объекты РФ от ударов с воздуха, так что выход арсенала из строя может осложнить восстановление поврежденной российской ПВО.

Серпухов - лишь одна из целей массированной атаки на Россию, которая продолжается с ночи. Взрывы раздавались в Липецке, Туле, Курской и Белгородской областях, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 90 дронах, якобы летевших на столицу РФ.

Россия пытается усилить защиту ключевых объектов. Например, вокруг заводов по производству дронов в "Алабуге" развернули уже 33 позиции ПВО, так что это один из самых защищенных объектов страны. Однако масштаб атак растет: в ночь на 14 октября Силы обороны запустили более 900 дронов по 20 регионам России.

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