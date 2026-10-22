Дроны атаковали Серпухов под Москвой, вероятно, под ударом завод по ремонту ПВО

В Серпухове раздавались взрывы, в городе объявляли ракетную опасность. Официальных данных о последствиях пока нет.

На предприятии ремонтируют российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и С-300В.

Именно они прикрывают войска и стратегические объекты РФ от ударов с воздуха, так что выход арсенала из строя может осложнить восстановление поврежденной российской ПВО.

Серпухов - лишь одна из целей массированной атаки на Россию, которая продолжается с ночи. Взрывы раздавались в Липецке, Туле, Курской и Белгородской областях, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 90 дронах, якобы летевших на столицу РФ.