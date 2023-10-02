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Дроны атаковали российский авиазавод, где производили ракеты Х-59, - ГУР

Фото: дроны атаковали Смоленский авиационный завод (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод в России. На предприятии производились ракеты Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"1 октября в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций", - говорится в сообщении.

Согласно подтвержденным данным, как отмечают в ГУР, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора.

Что известно о ракете Х-59

Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Напомним, в частности, во время обстрела по Украине 26 сентября кроме дронов-камикадзе российские войска применили и ракеты нескольких типов, в частности "Искандеры" и Х-59.

 

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