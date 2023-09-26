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Игнат назвал особенности обстрела по Украине и предупредил о планах РФ по атакам БПЛА

Украина, Вторник 26 сентября 2023 10:03
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Игнат назвал особенности обстрела по Украине и предупредил о планах РФ по атакам БПЛА Фото: спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

Этой ночью кроме дронов-камикадзе российские войска во время атаки по Украине применили и ракеты нескольких типов, в частности "Искандеры" и Х-59. При этом, вероятно, далее враг будет применять БПЛА еще активнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Кроме дронов обычно зафиксированы и "Искандеры" (крылатые ракеты) и Х-59, несколько из них, там последствия уточняются. Это то о чем мы очень часто говорим в последнее время. Это атака БПЛА разных типов, ударных БПЛА. Также разведывательных, которые являются корректировщиками огня и предоставляют полную картину информации врагу, становятся все более активными и все больше применяются", - рассказал он.

Игнат напомнил, что этой ночью 38 БПЛА сразу были запущены по обоим направлениям - это мыс Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Россия).

"Эти дроны полетели в разных направлениях, но все равно каждый дрон имеет отдельный маршрут, который программируется операторами перед нанесением этого удара. Уничтожено на этот раз 26 БПЛА", - отметил он.

Спикер признал, что не удалось достичь такого стопроцентного результата как накануне, потому что "дрон-камикадзе устойчив к радиоэлектронной борьбе и соответственно тоже трудная цель для средств ПВО".

"Возможно, дроны будут применяться врагом еще в большем количестве. Поэтому нужно искать рациональные средства для их обнаружения и уничтожения", - констатировал Игнат.

Обстрел Украины 26 сентября

Ночью в Украине звучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось об угрозе атаки дронов-камикадзе. В части областей работала ПВО. Позже стало известно, что дроны-камикадзе, в частности, атаковали Одессу и Кривой Рог Днепропетровской области и Черкасскую и Николаевскую области. Всего оккупанты запустили ночью 38 дронов-камикадзе по Украине, 26 из которых удалось сбить. Из-за ночной атаки россиян на Одесскую область пока не работает пункт пропуска с Румынией и ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном.

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