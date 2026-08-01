Дроны атаковали оккупированные Бердянск, Зугрес и Севастополь: горела ТЭС, возник блэкаут

По данным каналов, этой ночью дроны атаковали город Зугрес Донецкой области. Удары были нанесены по Зуевской ТЭС, после чего на объекте энергетической инфраструктуры был замечен пожар.

Кроме того, под удар беспилотников попал Бердянск Запорожской области. Утверждается, что дроны атаковали объекты энергетики, из-за чего часть города осталась без света. Кроме того, были предположения, что может гореть автозаправка.

Исходя из информации в пабликах, под ударами также были Луганск, Должанск (Луганская область) и Севастополь (Крым). Во всех этих городах после атак возникли пожары, но что именно атаковано - пока неизвестно.